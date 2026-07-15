Россияне ударили по Харькову дроном и УАБом, есть пострадавшие

Национальная безопасность
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Войска рф в среду, 15 июля, нанесли двойной удар по Киевскому району Харькова. В результате атаки пострадали семь человек.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска в среду, 15 июля, нанесли двойной удар по Киевскому району Харькова, применив ударный беспилотник и управляемую авиабомбу. В результате атаки пострадали семь человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вражеский БПЛА попал в многоэтажный жилой дом. Из-за удара загорелась квартира на шестом этаже. На месте оперативно приступили к работе спасатели, которые ликвидируют последствия обстрела.

Кроме того, в результате попадания УАБа повреждено гражданское административно-производственное здание, ангар, а также семь автомобилей. Профильные службы продолжают обследовать место удара и устранять его последствия.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На местах российских атак работают подразделения ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и правоохранители.

Напомним, сегодня утром военные оккупационной армии путина нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. В эпицентре одного из ударов находилось много гражданских жителей громады. Погибли трое человек, еще 17 получили травмы и ранения.

Кроме того, утром 15 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки известно о трех погибших и 6 пострадавших.

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