Украинца впервые в истории отметили высшей наградой миротворческой деятельности ООН

В пятницу, 5 июня, в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН прошли торжественные мероприятия по случаю Международного дня миротворцев ООН. На событии генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посмертно наградил бортпроводника-спасателя Сергея Приходько из авиакомпании «Украинские вертолеты» Медалью капитана Мбае Дианя за исключительное мужество. Этой медалью впервые в истории отметили гражданского.

«Никто не должен погибать, служа делу мира. Нападения на миротворцев являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права, и государства-члены должны выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности и защиты персонала ООН при любых обстоятельствах», – отметил на церемонии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

14 июля 2025, 18:13 Более 99% петиций на рассмотрении президента касаются присвоения наград защитникам Украины Чаще всего с петициями к президенту Украины по прежнему обращаются в вопросах присвоения наград. В то же время самой популярной петицией за время большой войны было требование не затягивать с открытием электронных деклараций чиновников.

Награду Сергея Приходько из Борисполя получала его 6-летняя дочь Елизавета. Она и жена героически погибшего украинца Татьяна прибыли в штаб-квартиру ООН на церемонию при содействии авиакомпании «Украинские вертолеты».

Сергей Приходько много лет работал бортпроводником-спасателем и инструктором в авиакомпании «Украинские вертолеты». Он участвовал в разных сложных гражданских миссиях, спасая много человеческих жизней. Ни одна из спасательных операций не поколебала в нем веру в людей, любовь к профессии и не отвернула его от неба. Наоборот, он мечтал стать пилотом пассажирского лайнера – успел стать пилотом легкомоторного самолета и продолжал обучение.

«Наша авиакомпания работает в миротворческих миссиях ООН уже более 20 лет. Мы заботимся о создании мира в мире и гордимся этим. Сергей Приходько – один из лучших наших сотрудников, и это большая потеря для нашей компании. Мы помогали и будем помогать его семье и маленькой дочери Лизе. Наша авиакомпания оказывает ежемесячную помощь не только семьям наших коллег, погибших, защищая Украину или в миссиях. Мы помогаем всем украинским детям-сиротам, у которых мама и отец погибли во время войны. И это тоже большая миссия для нас», – подчеркнул глава совета директоров авиакомпании «Украинские вертолеты» Владимир Ткаченко.

Именно экипаж авиакомпании «Украинские вертолеты» 7 марта 2025 года выполнял задание миссии ООН в Республике Южный Судан. Тогда эвакуационный вертолет приземлился в определенной точке, чтобы забрать людей. Несмотря на полученные гарантии безопасности, произошло вооруженное нападение на судно.

Когда началась неожиданная стрельба, бортпроводник-спасатель авиакомпании «Украинские вертолеты» Сергей Приходько закрыл собой людей, которые садились на борт, и погиб.

Благодаря подготовке и высокому профессионализму экипажа «Украинских вертолетов» удалось завершить спасательную операцию и посадить вертолет в безопасном месте. Командир воздушного судна Сергей Музыка и второй пилот Дмитрий Теплых с огнестрельными ранениями смогли поднять поврежденный вертолет в воздух, эвакуировать восемь человек и вывести их из-под обстрела, несмотря на более 20 пробоин в воздушном судне.

Украинцы отстаивают мир, основанный на справедливости и восстановлении норм международного права. За всю историю участия Украины в миротворческой деятельности ООН, начиная с 1992 года, эта награда является без преувеличения наиболее значимой. Это высшая награда миротворческой деятельности ООН. И Сергей Приходько получил ее за мужество, которое значительно превышало требования его служебных обязанностей.

Эта награда была учреждена Советом Безопасности ООН в 2014 году для чествования военнослужащих, полицейских и гражданского персонала, которые продемонстрировали исключительное мужество при выполнении служебных обязанностей. Ранее ее вручали только трижды в истории, но никогда – гражданскому. Медаль названа в честь капитана Мбае Дианя из Сенегала. В 1994 году он пожертвовал собственной жизнью в Руанде, спасая огромное количество людей.

Украина всегда входила в список лидеров по количеству предоставленных авиационных ресурсов среди государств-членов ООН, участвующих в совместных международных проектах, и продолжает отстаивать высокие идеалы мира во время полномасштабного вторжения.

Украинцы и украинские организации регулярно получают международные награды, премии и медали от разных институций и агентств Организации Объединенных Наций за мужество, миротворческую деятельность, защиту прав человека и инновации.

С момента провозглашения независимости украинские миротворцы участвовали в 36 миротворческих военных операциях по всему миру. Через них прошли 44 000 граждан Украины, 55 из них – погибли.

Напомним, 9 марта в Киеве при участии президента Зеленского состоялась церемония вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года.

Также наши аналитики выяснили, что за четыре года большой войны звание Героя Украины получили 722 гражданина.

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