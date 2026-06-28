Президент подал в Раду законопроект о введении новой государственной награды

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон «О государственных наградах Украины» и введение нового знака отличия – ордена Европы.

Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук в Facebook.

Согласно документу, новая государственная награда будет предназначена для награждения граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса государства на вступление в Европейский Союз.

Помимо этого, орденом планируется награждать за весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины, поддержку ее стойкости, а также за развитие международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства.

Инициатива также предусматривает поощрение тех, кто способствует усилению безопасности Украины и всей Европы, а также развитию дружественных отношений между народами.

Как отмечается, законопроект под номером 15359 был зарегистрирован 28 июня. Его рассмотрение в парламенте ожидается на одном из ближайших пленарных заседаний.

Напомним, в июне прошлого года в Украине ввели новый почетный знак отличия для населенных пунктов – «Громада-спаситель».

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