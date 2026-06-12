В Украине ввели новый знак отличия для населенных пунктов

В Украине введен новый почетный знак отличия для населенных пунктов – «Община-спаситель».

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, документ обнародован на сайте Офиса президента.

Знаком отличия будут награждать территориальные общины, жители которых активно помогают прифронтовым, оккупированным и деоккупированным территориям, оказывают гуманитарную поддержку, способствуют обороноспособности государства и делают весомый вклад в защиту независимости Украины.

Решение о награждении будет приниматься указом президента по представлению правительства, областных военных администраций или Киевской ГВА. Одна община сможет получить знак отличия только один раз.

Согласно документу, награда будет состоять из статуэтки в виде двух рук, держащих сердце, памятной плакетки и футляра. На изделиях будет содержаться символика княжеского государства Владимира Великого и официальная надпись «Община-спаситель».

Напомним, что в прошлом году во время торжеств ко Дню защитников и защитниц и празднику Покрова президент Владимир Зеленский издал указ, которым статус «город-герой» был предоставлен еще 16 украинским населенным пунктам.

Тем временем в Киеве собирались учредить новую городскую награду – звание «Почетный защитник/защитница города Киева». Этим почетным знаком отличия будут чествовать военных, которые обороняли столицу и защищали суверенитет Украины во время полномасштабного вторжения.

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