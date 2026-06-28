Зеленский ко Дню Конституции отметил наградами деятелей культуры, спорта и власти

Общество
Читати українською
По случаю Дня Конституции президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд украинцев – от деятелей культуры до руководителей областей и спортсменов.
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции подписал указ о награждении государственными наградами ряда украинцев, среди которых культурные деятели, военные и представители местной власти.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства.

Награды присвоены за значительный вклад в укрепление украинской государственности, мужество, развитие общественной жизни и добросовестное выполнение профессиональных обязанностей.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого V степени посмертно награжден певец Степан Гига, который умер 12 декабря 2026 года. Орден «За заслуги» III степени посмертно получил музыкант и композитор Михаил Клименко (ADAM), умерший 7 декабря после продолжительной болезни. Этой же наградой отмечен актер и телеведущий Андрей Бедняков.

Среди других награжденных – руководители областных военных администраций. Орден «За мужество» II степени получил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, а орден Богдана Хмельницкого II степени – глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Орден «За заслуги» III степени присвоен главе Киевской ОВА Николаю Калашнику.

Орден княгини Ольги I степени получила руководительница Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева, а II степени – глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Также орденом княгини Ольги I степени награждена украинская каноистка Анастасия Рыбачок за спортивные достижения.

Отдельно орден «За заслуги» I степени посмертно получил народный депутат Степан Кубив, который умер в мае 2026 года.

Напомним, Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон «О государственных наградах Украины» и введение нового знака отличия – ордена Европы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Украина Награда День Конституции
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Атака на Запорожье: количество погибших и раненых продолжает расти
В Ватикане обвинили ЕС в двойных стандартах войны
В США в приюте нашли более сотни мертвых собак – в останках были пули
Зеленский ко Дню Конституции отметил наградами деятелей культуры, спорта и власти
Во Франции зафиксировано уже более 1000 смертей в результате аномальной жары
Кишинев хочет вынести вопрос вывода войск рф из Приднестровья на переговорах о мире в Украине
Россия посоветовала своим гражданам не ехать в Молдову из-за «унизительных проверок»
Военные ударили по железнодорожному мосту в оккупированном Крыму
«Дух Анкориджа» мертв: Сибига сделал заявление о переговорах
На границе с Польшей образовались 12-часовые очереди на въезд в Украину
Больше новостей