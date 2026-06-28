Зеленский ко Дню Конституции отметил наградами деятелей культуры, спорта и власти

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции подписал указ о награждении государственными наградами ряда украинцев, среди которых культурные деятели, военные и представители местной власти.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства.

Награды присвоены за значительный вклад в укрепление украинской государственности, мужество, развитие общественной жизни и добросовестное выполнение профессиональных обязанностей.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого V степени посмертно награжден певец Степан Гига, который умер 12 декабря 2026 года. Орден «За заслуги» III степени посмертно получил музыкант и композитор Михаил Клименко (ADAM), умерший 7 декабря после продолжительной болезни. Этой же наградой отмечен актер и телеведущий Андрей Бедняков.

Среди других награжденных – руководители областных военных администраций. Орден «За мужество» II степени получил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, а орден Богдана Хмельницкого II степени – глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Орден «За заслуги» III степени присвоен главе Киевской ОВА Николаю Калашнику.

Орден княгини Ольги I степени получила руководительница Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева, а II степени – глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Также орденом княгини Ольги I степени награждена украинская каноистка Анастасия Рыбачок за спортивные достижения.

Отдельно орден «За заслуги» I степени посмертно получил народный депутат Степан Кубив, который умер в мае 2026 года.

Напомним, Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон «О государственных наградах Украины» и введение нового знака отличия – ордена Европы.

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