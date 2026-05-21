В Шевченковскую премию добавили новую номинацию

В перечень номинаций Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко добавили новую категорию – архитектуру.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
«Делаем еще один шаг на усиление нашей самой большой и самой весомой национальной премии в области культуры и искусств – Шевченковской премии. В прошлом году добавили в перечень номинаций кураторство, фотоискусство и дизайн. В этом году добавляем архитектуру», – отметил Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что добавление новой номинации должно не только показать разнообразие художественных достижений, но и укрепить общественный вес премии. Он подчеркнул, что отныне Шевченковская премия еще шире будет отражать творческий потенциал украинского народа.
«И самое главное – чтобы украинцы чувствовали настоящее уважение к премии и чтобы она была символом благодарности всем, кто развивает Украину, украинскую культуру, нашу национальную идентичность», – отметил президент.
Зеленский также поблагодарил членов Шевченковского комитета за работу и вклад в укрепление украинского культурного пространства.
Национальная премия имени Тараса Шевченко – это высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Она была основана в 1961 году.
Напомним, 9 марта в Киеве при участии президента Зеленского состоялась церемония вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года.
Также 9 марта в столице Ботсваны состоялось торжественное открытие первого на Африканском континенте памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.
