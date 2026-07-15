Трамп считает, что путин готов заключить мирное соглашение

Политика
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Президент США заявил, что, по его мнению, диктатор рф готов в ближайшее время заключить соглашение о прекращении войны против Украины.
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор владимир путин готов в ближайшее время заключить соглашение о прекращении войны против Украины.

Такое заявление американский лидер сделал во время интервью журналисту Fox News.

Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится КремльПочему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Отвечая на вопрос, верит ли он в завершение российско-украинской войны до окончания своего президентского срока, Трамп указал, что ожидает именно такого развития событий.

«Я думаю, что да. Я думал, что это закончится раньше. Я думал, что это будет самое простое, потому что я хорошо ладил с обоими лидерами», – отметил президент США.

По словам Трампа, в разговорах с путиным он неизменно призывает президента рф прекратить войну против Украины.

«Я говорю ему одно и то же все время. Но я говорю: «владимир, тебе пора остановиться. Пора положить конец этой войне», – сказал он.

Комментируя ответ российского лидера, Трамп выразил мнение, что тот настроен на достижение договоренностей.

«Я думаю, он готов в ближайшее время заключить сделку. Для танго требуются двое. Но я думаю, что он готов заключить соглашение», – заявил глава Белого дома.

Напомним, недавно президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

А руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что российская федерация в определенное время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны, и назвал сроки.

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Дональд Трамп США Война в Украине Переговоры с россией Мирное соглашение
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