Трамп считает, что путин готов заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор владимир путин готов в ближайшее время заключить соглашение о прекращении войны против Украины.

Такое заявление американский лидер сделал во время интервью журналисту Fox News.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Отвечая на вопрос, верит ли он в завершение российско-украинской войны до окончания своего президентского срока, Трамп указал, что ожидает именно такого развития событий.

«Я думаю, что да. Я думал, что это закончится раньше. Я думал, что это будет самое простое, потому что я хорошо ладил с обоими лидерами», – отметил президент США.

По словам Трампа, в разговорах с путиным он неизменно призывает президента рф прекратить войну против Украины.

«Я говорю ему одно и то же все время. Но я говорю: «владимир, тебе пора остановиться. Пора положить конец этой войне», – сказал он.

Комментируя ответ российского лидера, Трамп выразил мнение, что тот настроен на достижение договоренностей.

«Я думаю, он готов в ближайшее время заключить сделку. Для танго требуются двое. Но я думаю, что он готов заключить соглашение», – заявил глава Белого дома.

Напомним, недавно президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

А руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что российская федерация в определенное время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны, и назвал сроки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.