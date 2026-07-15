Наступление алгоритмов: более 11% трудоустроенных украинцев уже ощущают давление ИИ в своей профессии

Почти каждый 10-й трудоустроенный украинец (11,5%) ощущает угрозу или давление со стороны ИИ в своей профессии. Впрочем, более половины населения чувствуют себя в безопасности и уверены, что ИИ им не конкурент.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Так, более 60% респондентов, которые сейчас работают или учатся, не ощущают прямой угрозы со стороны ИИ в своей профессиональной сфере. Из них: 30,5% респондентов воспринимают ИИ не как соперника, а исключительно как полезного помощника в своей работе, а еще 30% – убеждены, что сама специфика их труда вообще делает невозможной любую конкуренцию со стороны технологий искусственного интеллекта или автоматизации.

15 июля 2026, 15:05 Почти 40% украинцев в возрасте от 30 до 44 лет хотят сменить профессию Украинцы в возрасте от 30 до 44 лет больше всего склонны к профессиональным изменениям: 38% планируют сменить специальность или уже проходят переподготовку.

Четверть респондентов (25%) сообщили о давлении цифровых технологий на свою специальность. В частности, 13,5% респондентов ощущают незначительную конкуренцию, но замечают четкий тренд к изменениям, а 11,5% опрошенных уже сейчас констатируют наличие значительной конкуренции со стороны ИИ в своей профессиональной сфере. 14,5% респондентов не смогли дать ответ на этот вопрос.

Мужчины, между тем, несколько чаще женщин констатируют наличие жесткой конкуренции с технологиями уже сегодня: 13% против 9%. В то же время женщины значительно чаще склонны видеть в алгоритмах не угрозу, а исключительно полезный инструмент: 34% респонденток считают ИИ только своим помощником, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 28%. Доля тех, кто считает свою специальность полностью защищенной из-за специфики работы, абсолютно одинакова в обеих группах (по 30%).

Показательно, что самая молодая группа (18–29 лет) острее всего ощущает давление инноваций: 16% из них заявляют о значительной конкуренции с ИИ уже сейчас, и в то же время именно молодежь реже всего ссылается на защищенность своей профессии (22% против 30–33% в других поколениях). Напротив, категория 45–54 года чувствует себя наиболее уверенно: здесь зафиксирован пик восприятия ИИ как помощника (39%). В группе 30–44 года четче всего фиксируют долгосрочный тренд – 17% ощущают заметную, хоть и незначительную конкуренцию (при общем показателе 13,5%).

Регионы

Респонденты с Юга сильнее всего ощущают присутствие ИИ на рынке труда: суммарно 38% из них зафиксировали конкуренцию.

В Киеве давление ИИ в своей профессиональной сфере ощущают 19% опрошенных. Напротив, наиболее «безопасным» в этом контексте чувствует себя Северный регион: здесь целых 42% воспринимают ИИ сугубо как помощника, а уровень ощущения реальной конкуренции является самым низким в Украине – всего 5%.

Высокий уровень уверенности демонстрирует и Восточный регион, где более трети (36%) убеждены, что искусственный интеллект является для них исключительно помощником в рабочих процессах.

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного рынку труда, технологиям, медиапотреблению и психоэмоциональному состоянию украинцев.

Так, выяснилось, что война крадет сон украинцев. 38% опрошенных заявили, что их сон стал хуже по сравнению с началом года, а о существенном ухудшении сообщил каждый седьмой респондент.

Кроме этого, мы сообщали, что украинцы всех возрастных категорий испытывают самый высокий уровень тревожности на открытых пространствах: в парках, на площадях и на улице. Наибольшую тревожность в подобных местах фиксируют у жителей Востока и Юга.

А еще стало известно, что более трети украинцев испытывают усталость и раздражение от информационного потока.

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