Почти 40% украинцев в возрасте от 30 до 44 лет хотят сменить профессию

Украинцы в возрасте от 30 до 44 лет чаще всего задумываются о смене профессии: 38% представителей этой группы планируют сменить специальность или уже проходят профессиональную переподготовку. В то же время большинство опрошенных в целом не намерены в ближайшее время менять свою профессиональную сферу.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самостоятельного заполнения структурированной анкеты 1200 респондентами в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность — с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI — Computer Assisted Web Interviewing).

По данным опроса, среди всех опрошенных, которые сейчас работают или учатся, 62% не планируют в ближайшее время менять профессию или проходить переподготовку. В то же время 40% полностью довольны своей нынешней специальностью, а еще 22% остаются в своей профессии, хотя она их не полностью устраивает.

В то же время 28% респондентов заявили о намерении сменить профессию или пройти переподготовку. При этом для большинства эти планы пока остаются лишь намерениями: 21% рассматривают смену специальности, но еще не предпринимают конкретных шагов. Еще 7% уже активно готовятся к смене профессии или проходят обучение для переподготовки.

Наибольшую готовность к профессиональным изменениям продемонстрировали украинцы в возрасте от 30 до 44 лет. Лишь 30% представителей этой группы полностью довольны своей нынешней профессией — это самый низкий показатель среди всех возрастных категорий. В то же время 38% из них планируют сменить специальность или уже работают над этим: 28% имеют такие намерения, а 10% уже проходят переподготовку или готовятся к ней.

Среди молодежи в возрасте 18–29 лет зафиксировали высокий уровень скрытого недовольства. 35% опрошенных заявили, что их все устраивает, тогда как такая же доля (35%) остается в своей сфере, хотя она их не полностью удовлетворяет. Активно меняют профессиональное направление или готовятся к этому лишь 5% молодых респондентов.

В группе 45–54 лет показатели близки к средним по стране: 27% планируют смену профессии, хотя фактически к переподготовке пока перешли лишь 4%.

Наибольшую стабильность в профессиональном выборе демонстрируют украинцы в возрасте от 55 лет. Более половины опрошенных в этой категории (55%) заявили, что их все устраивает и они не планируют менять специальность. Лишь 12% рассматривают возможность профессиональных изменений.

Напомним, согласно нашему исследованию, в Украине более трети населения (36%) испытывают информационную перегрузку. Чрезмерный медиапоток стал серьезным ежедневным раздражителем для значительной части общества. А вот психологический иммунитет к информационному шуму демонстрирует лишь каждый пятый украинец.

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