Война крадет сон: у 38% украинцев за последние месяцы существенно ухудшился ночной отдых

Война продолжает сказываться на повседневной жизни украинцев: 38% опрошенных заявили, что их сон стал хуже по сравнению с началом года, а о существенном ухудшении сообщил каждый седьмой респондент.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самостоятельного заполнения структурированной анкеты 1200 респондентами в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно данным опроса, наибольшая доля респондентов – 46% – отметили, что качество их сна не изменилось. В то же время тех, кто почувствовал ухудшение, почти вчетверо больше, чем тех, кто заметил улучшение.

В частности, 24% опрошенных заявили, что их сон «скорее ухудшился», еще 14% сообщили о существенном ухудшении. В то же время положительные изменения отметили лишь 9% респондентов: 7% считают, что сон «скорее улучшился», а 2% – что он существенно улучшился. Еще 7% не смогли оценить изменения.

Чаще всего об ухудшении сна сообщали женщины – в общей сложности 42% опрошенных против 33% среди мужчин. При этом 17% женщин заявили именно о существенном ухудшении качества ночного отдыха. Среди мужчин более половины (52%) не заметили изменений в своем сне с начала года.

По возрасту больше всего проблем с качеством сна фиксируют люди среднего возраста. В группах 30–44 года и 45–54 года об ухудшении сообщили 41% и 44% соответственно. Самые молодые респонденты в возрасте 18–29 лет демонстрируют относительно лучшую ситуацию: среди них самая низкая доля тех, кто столкнулся с существенным ухудшением сна, – 8%. В то же время именно молодежь чаще всего не могла определиться с ответом – 13% выбрали вариант «трудно ответить».

В региональном разрезе самая сложная ситуация наблюдается на Востоке и в Центре Украины. Там 20% и 19% соответственно заявили о существенном ухудшении качества сна. На Юге общий уровень негативной динамики также остается высоким – 41%.

Лучшие показатели зафиксировали среди жителей Киева: здесь самая низкая доля тех, кто сообщил о существенном ухудшении сна, – 8%, а доля тех, кто заметил умеренное улучшение, составляет 11%.

Напомним, по данным одного из наших прошлых исследований, украинцы всех возрастных категорий ощущают самый высокий уровень тревожности на открытых пространства в парках, на площадях и на улице. Наибольшую тревожность в подобных местах фиксируют у жителей Востока и Юга.

Также мы исследовали, почему сейчас украинская молодежь испытывает максимально высокий уровень стресса, и чего больше всего боятся украинцы старшего возраста.

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