Украина будет покупать китайские компоненты для дронов за средства ЕС – FT

Украина получила разрешение использовать часть средств из оборонного кредита Европейского Союза для закупки китайских компонентов для беспилотников, поскольку европейская промышленность пока не может обеспечить необходимые объемы производства.

Об этом сообщает Financial Times.

2 июня 2026, 18:49 Перелом эпох: как дроны изменили войну и есть ли будущее у танков Украина сделала большой шаг вперед в работе с БПЛА, но списывать в утиль традиционные системы вооружения пока не стоит.

Как отмечается, Киев добился исключения для первого транша оборонного кредита ЕС на сумму около 5,9 млрд евро, который предназначен для закупки дронов и комплектующих к ним. В целом программа предусматривает выделение Украине 60 млрд евро на оборонные закупки.

Согласно условиям кредита, большая часть вооружения должна закупаться в странах ЕС, Украине или одобренных партнерах. В то же время Брюссель может разрешить приобретение продукции из других стран, если ее невозможно быстро получить от разрешенных поставщиков в необходимом количестве.

Именно таким исключением воспользовалась Украина, поскольку отдельные компоненты для беспилотников недостаточно доступны в Европе. По словам собеседников FT, Киев получил разрешение закупать некоторые китайские детали за средства европейского финансирования.

Издание отмечает, что это демонстрирует зависимость Европы от Китая в сфере производства критически важных компонентов, несмотря на попытки ЕС развивать собственную оборонную промышленность.

В то же время Украина за время полномасштабной войны создала одну из самых развитых оборонных отраслей в Европе. Украинские производители в ряде направлений опередили традиционные европейские оборонные компании, однако потребности фронта в дронах продолжают превышать производственные возможности.

Напомним, 25 июня стало известно, что Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 3,2 миллиарда евро из пакета кредитной поддержки на 90 миллиардов евро.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, средства планируют направить прежде всего на поддержку армии, социальные нужды и развитие оборонного производства, в частности дронов и систем РЭБ.

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