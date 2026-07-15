Апелляционная палата уменьшила залог фигуранту дела ГП «Чоразморшлях»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей предпринимателя Андрея Свенского, но уменьшила ему альтернативу в виде залога до 700 тысяч гривен. НАБУ и САП подозревают его в причастности к завладению 13,5 млн грн государственного предприятия «Чоразморшлях».

Такое решение 8 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд продлил арест Свенского еще на два месяца. Альтернативой ему оставили 832 000 грн залога. Защитник подозреваемого подал жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу защитника удовлетворить частично. Постановление следственного судьи ВАКС от 19 июня 2026 года в части определения размера залога отменить и постановить новое решение, которым определить подозреваемому (Свенскому – ред.) залог в размере 700 000 грн. В другой части решение оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», – говорится в решении.

Напомним, по версии следствия, в январе 2020 в.о. начальника ГП «Чоразморшлях» инициировал продажу главной базы технического обслуживания флота в порту Черноморск — объекта площадью 4,3 га с выходом к морю. Несмотря на действие моратория на отчуждение такого имущества, к реализации схемы был привлечен оценщик. Он искусственно занизил его стоимость с не менее 59 млн грн до 6,5 млн грн. В результате базу по незаконным торгам продали за 13,5 млн грн подконтрольным лицам.

В дальнейшем объект внесли в уставный капитал компании соорганизатора схемы, фактически легализовав имущество. Денежные средства в сумме 11,5 млн грн, полученные от продажи, поступили на счет ГП и были перечислены подконтрольному обществу якобы за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес». В то же время, эти суда находились в Индии, а указанное общество не имело никакого отношения к их обслуживанию.

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