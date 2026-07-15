В Сумах в результате удара рф стремительно возросло количество пострадавших

В результате удара военных рф по Сумам 15 июля в городе стремительно возросло количество раненых. Также известно о трех погибших.

Об этом сообщают начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и и. о. городского главы Артем Кобзарь в Телеграм-каналах.

«В результате удара российского КАБ по Сумам погибли три человека, 17 – пострадали. Личности погибших выясняются», – написал Григоров.

По его данным, среди погибших – женщина и мужчина. Еще один человек получил крайне тяжелые повреждения, из-за чего на данный момент невозможно установить его пол.

«Среди пострадавших – 16-летний парень. Его и еще двоих раненых с тяжелыми повреждениями сейчас оперируют врачи», – добавил глава ОВА.

Других пострадавших медики продолжают обследовать на месте и в больницах, им оказывают всю необходимую помощь.

«Угроза вражеских атак сохраняется. Находитесь в безопасных местах и не приближайтесь к местам попаданий из-за риска повторных ударов», – призвал Григоров.

Напомним, сегодня утром военные оккупационной армии путина нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады. В эпицентре одного из ударов находилось много гражданских жителей громады, которые получили ранения. Также поврежден гражданский транспорт.

Также утром 15 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки известно уже о как минимум трех погибших и 6 пострадавших. В городе в результате ударов повреждены жилые дома и транспорт.

Как известно, российские оккупационные войска атаковали Одессу и утром 13 июля. Тогда в городе зафиксировали попадание по объектам транспортной инфраструктуры.

А вечером 14 июля враг атаковал окраины Сум, предварительно, с применением кассетного боеприпаса. В результате обстрела пострадали как минимум пять человек.

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