Свириденко отказалась заменить Стефанишину на должности посла США – СМИ

Премьер-министр Юлия Свириденко не согласилась на предложение стать послом Украины в Соединенных Штатах после отставки с должности.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники в окружении действующей главы правительства, которые знают о ее решении.

В то же время медиа отмечает, что пока неизвестно, ответила ли Свириденко президенту Зеленскому касательно этого предложения.

13 июля 2026, 14:24 Год правительства Свириденко: зачем Зеленскому новый Кабмин и чем рискованна кадровая ротация Зеленский инициировал очередную смену правительства, но так и не объяснил содержание «обновлённой политической стратегии». Почему ротация выглядит поспешной, какие риски создаёт для управления и чего ждать от нового Кабмина?

Ранее в Офисе президента сообщали, что именно из-за необходимости заменить посла в США Свириденко снимают с должности премьера.

На данный момент ни президент Зеленский, ни Свириденко не комментировали четкие причины смены главы правительства. В то же время Свириденко написала, что готова продолжать государственную службу. А Владимир Зеленский сообщил, что предложил премьеру возглавить направление в отношениях с одним из ключевых партнеров.

Как известно, 14 июля Верховная Рада будет голосовать за увольнение Юлии Свириденко. Официальное заявление от премьер-министра уже поступило в Верховную Раду.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

После встречи с президентом премьер-министр Свириденко подтвердила, что покидает должность.

По данным СМИ, Зеленский во время личной встречи предложил возглавить Кабмин нынешнему главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому.

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