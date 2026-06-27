Трамп на саммите G7 намекнул, что может отказаться от «Анкориджских договоренностей» – Axios

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Президент США во время саммита G7 на прошлой неделе допустил возможность пересмотра или отказа от Анкориджских договоренностей.
Фото: AP

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 на прошлой неделе допустил возможность пересмотра или отказа от так называемых «Анкориджских договоренностей», которые ранее рассматривались как один из потенциальных подходов США к урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, присутствовавших на встрече.

Трамп в частном разговоре призвал Зеленского к «действовать смелее» в отношении россии – СМИТрамп в частном разговоре призвал Зеленского усилить давление на россию. В Киеве считают, что получили поддержку Вашингтона для действий, которые должны заставить Кремль пойти на переговоры.

Как отмечают собеседники издания, Трамп в ходе обсуждения выражал сомнение в целесообразности «Анкориджских договоренностей» и намекал, что может отказаться от них.

Глава Белого дома также отдельно заявил, что Украина сейчас «довольно хорошо справляется» в контексте войны.

«Трамп скептически относился ко всему, что касалось путина, и говорил о давлении на россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет», – сказал один из чиновников.

Стоит отметить, что российские чиновники неоднократно апеллировали к «духу Анкориджа» в контексте возможных путей завершения войны против Украины. Так, недавно путин заявил, что якобы имеет договоренность с Дональдом Трампом касательно «компромиссного мирного плана», который, по его словам, был согласован во время саммита на Аляске.

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что Штаты не заключали никаких конкретных договоренностей с россией. Речь шла только о предложении, «но это так и не стало соглашением».

В Государственном департаменте США также считают, что Украина находится в моменте, когда ей удалось перехватить инициативу в войне против россии и изменить динамику боевых действий в свою пользу.

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