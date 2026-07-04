В НАТО обнародовали программу саммита в Анкаре с участием Зеленского

Мир
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НАТО обнародовало программу саммита, который состоится 7–8 июля в Турции. В мероприятиях примет участие президент Украины Владимир Зеленский, запланировано его совместное заявление с Марком Рютте.
www.nato.int

Пресс-служба НАТО обнародовала официальную программу саммита Альянса, который состоится 7–8 июля в столице Турции – Анкаре. В мероприятиях примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Италия хочет не упоминать в заявлении НАТО поддержку Украины в 2027 году: СМИ назвали причинуИталия предлагает изменить финальное заявление саммита НАТО в Анкаре и убрать упоминание о военной помощи Украине в 2027 году. По данным Bloomberg, Рим объясняет это желанием не усложнять возможные мирные переговоры, в то же время не ставя под сомнение поддержку Киева.

Первый день саммита, 7 июля, начнется в 10:00 по местному времени с Форума оборонной промышленности. Мероприятие объединит представителей стран-членов НАТО, государств-партнеров, руководителей оборонных компаний и экспертов для обсуждения развития оборонной индустрии, инноваций и новых форматов сотрудничества. Ожидается также объявление ряда новых соглашений в сфере оборонного партнерства.

В 14:00 генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский должны выступить с совместным кратким заявлением для прессы. Вечером лидеры государств и правительств, а также их супруги примут участие в официальном приеме и ужине, к которым присоединится и украинский президент.

В 19:45 начнется заседание Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел. Оно также будет проходить в формате рабочего ужина.

После этого состоится отдельная встреча министров обороны стран-членов Альянса с представителями государств Индо-Тихоокеанского региона – Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Австралии.

Второй день саммита, 8 июля, стартует с официальной церемонии встречи глав государств и правительств стран НАТО, которых поприветствуют генеральный секретарь Альянса Марк Рютте и президент Турции.

В 11:15 начнется заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств. По его итогам, в 15:00, Марк Рютте проведет пресс-конференцию, во время которой объявит основные решения и результаты саммита.

Напомним, страны НАТО на предстоящем саммите в Анкаре планируют объявить о новых масштабных контрактах на производство вооружения, а также подтвердить дальнейшую военную поддержку Украины. В частности, союзники могут согласовать выделение Киеву €70 млрд помощи и заложить аналогичную сумму на следующий год.

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