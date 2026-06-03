В Киев с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Детали пока неизвестны.
Фото Укрзалізниця / Telegram

В среду, 3 июня, в Киев с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

«Сегодня на вокзале Киева радушно встречаем Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки Альянсом нашей страны», – отметили в УЗ.

Визит не был анонсирован заранее, деталей пока нет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Детали пока неизвестны.
Укрзалізниця / TelegramИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, это уже не первый визит Рютте в Украину. В прошлый раз генсек приезжал в Киев в начале февраля, а также выступил в Верховной Раде.

А в марте Украину посетила делегация НАТО во главе с верховным главнокомандующим Объединённых сил по вопросам трансформации адмиралом Пьером Вандьё. Это был первый визит военных должностных лиц Альянса высокого уровня с начала полномасштабной войны.

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