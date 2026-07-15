Украина производит 10 миллионов дронов в год, и будет 20 млн – Зеленский

Национальная безопасность
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже производит около 10 миллионов беспилотников в год и планирует удвоить производство.
Фото: Ukrspecsystems

Украина сейчас способна производить около 10 миллионов беспилотников в год, однако планирует удвоить этот показатель и увеличить производство до 20 миллионов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня украинской государственности.

Перелом эпох: как дроны изменили войну и есть ли будущее у танковУкраина сделала большой шаг вперед в работе с БПЛА, но списывать в утиль традиционные системы вооружения пока не стоит.

«Я помню, как впервые озвучил публично план государства – миллион дронов в год. И было много скепсиса везде: и снаружи, и внутри. А сейчас можем констатировать: мы делаем десять миллионов дронов в год. Десять. И будет 20. Мы сделаем это вместе с нашими партнерами, в очередной раз докажем успех ОПК – украинского, партнерского, европейского», – отметил глава государства.

Президент также отметил, что сейчас украинские дроны-перехватчики уже уничтожают как минимум 90% российских ударных беспилотников типа «Шахед».

Напомним, недавно на полях саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве в формате Drone Deal с Данией и Нидерландами.

А ранее мы подробно рассказывали, почему мир заинтересовался дронами из Украины.

Также накануне стало известно, что Украина получила разрешение использовать часть средств из оборонного кредита Европейского Союза для закупки китайских компонентов для производства беспилотников.

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