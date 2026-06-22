В Минобороны назвали долю закупленных для ВСУ дронов, производимых в Украине

По состоянию на 22 июня 95% всех беспилотников, которые Агентство оборонных закупок закупает для нужд Сил обороны, являются дронами украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

18 июня 2026, 13:20 Drone Deal: что дает Украине двустороннее сотрудничество и с какими странами оно уже налажено Соглашения в формате Drone Deal. В чем преимущества такого сотрудничества для Украины, с какими государствами уже заключены договоры и с какими планируется их заключить – на инфографике Слово и дело.

Отмечается, что в прошлом году закупки беспилотных систем впервые превысили закупки боеприпасов, и эта тенденция продолжается. По данным ведомства, важную роль в развитии рынка украинских беспилотников сыграл запуск маркетплейса оружия DOT-Chain Defence.

«Система создала рыночную модель, в которой решения о закупках принимают непосредственные пользователи – военные боевых бригад», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это, в частности, усилило конкуренцию между производителями, создало стимулы для совершенствования продукции, а также позволило прогнозировать спрос и масштабировать производство.

«В результате украинский рынок БпЛА смог кратно нарастить производственные мощности и сегодня обеспечивает абсолютное большинство закупок в этой категории», – подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны добавляют, что только через систему DOT-Chain Defence за менее чем пять месяцев текущего года украинские защитники уже получили 485 000 единиц БпЛА и другой техники на 31,4 миллиарда гривен.

Как известно, в конце мая Кабинет министров выделил из резервного фонда 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Германия запускают совместное производство дронов дальностью до 1500 км.

На инфографике «Слово и дело» можно узнать, что дает Украине двустороннее сотрудничество Drone Deal и с какими странами оно уже существует.

Также мы анализировали, что известно об украинских дронах-перехватчиках, которыми в этом году заинтересовались страны мира после начала войны на Ближнем Востоке.

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