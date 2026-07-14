ВАКС оштрафовал обвиняемого по новому делу экс-руководителя «Спецтехноэкспорта»

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Антикоррупционный суд решил наказать одного из обвиняемых по делу о завладении госсредствами.
фото: «Слово и дело»

Высший антикоррупционный суд наложил 3328 грн денежного взыскания на одного из обвиняемых в уголовном производстве о завладении более 146 млн грн средств государственных предприятий оборонного сектора.

Такое решение 2 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Наложить на обвиняемого денежное взыскание в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 3328 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения более 107,2 млн грн госпредприятия из состава «Укроборонпрома». По версии следствия госпредприятия привлекло компанию-нерезидента для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. Однако фактически вся работа производилась исключительно сотрудниками ГП.

Как следствие, в течение 2016-2019 годов госпредприятие безосновательно выплатило компании-нерезиденту агентское вознаграждение на сумму свыше 3,78 млн евро (эквивалент свыше 107,2 млн грн) за посреднические услуги, которые фактически не были предоставлены.

Для легализации этих средств лица перечисляли их на счета фиктивных компаний, а затем распределяли между всеми участниками преступной группы. Позже выяснились фигуранты этого дела.

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