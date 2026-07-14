ЕС официально открыл шестой переговорный кластер по вступлению Украины

Политика
Читати українською
Евросоюз начал переговоры по кластеру «Внешние отношения» в рамках вступления Украины в ЕС. Марта Кос заявила о прогрессе Украины на пути евроинтеграции.
Фото Слово і діло

Европейский Союз открыл шестой переговорный кластер «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей«Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По ее словам, 14 июля стало «супервторником» для расширения Евросоюза – впервые за более чем два десятилетия в один день состоялись четыре конференции по вступлению стран-кандидатов.

«Наши четыре лидера гонки – Украина, Молдова, Албания и Черногория – все делают важные шаги вперед. Сегодня вместе с Украиной и Молдовой мы открываем кластер 6, который охватывает такие сферы, как оборона и безопасность, где аргументы в пользу их членства в ЕС являются особенно сильными», – сообщила еврокомиссар.

Как известно, кластер «Внешние отношения» охватывает вопросы общей политики безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в сфере развития.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка отметил, что открытие переговоров по этому кластеру подтверждает общий прогресс Украины в процессе вступления и все большую интеграцию в ЕС.

«Этот кластер отражает то, что уже является реальностью: Украина и Европейский Союз каждый день работают бок о бок в сферах внешней политики, безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в сфере развития. Мы движемся вперед на основе достижений и без исключений. Украина готова и ожидает скорейшего открытия всех остальных кластеров», – отметил Качка.

Напомним, 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

При этом, как сообщали СМИ, в июле Евросоюз сможет открыть максимум два кластера из переговоров о вступлении Украины. По данным СМИ, открытие направлений тормозит Венгрия.

10 июля стало известно, что послы стран Европейского Союза одобрили открытие для Украины шестого переговорного кластера «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ЕС Евросоюз Вступление в ЕС Переговоры Внешняя политика Украины
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении войны с Ираном – СМИ
«Птахи Мадяра» поразили 116 судов рф за треть месяца – кадры атаки
ВАКС оштрафовал обвиняемого по новому делу экс-руководителя «Спецтехноэкспорта»
ЕС официально открыл шестой переговорный кластер по вступлению Украины
Суд снова продлил обязательства обвиняемому судье из Львова
Свириденко отказалась заменить Стефанишину на должности посла США – СМИ
В «Дии» обновили правила верификации терминалов Starlink: что изменилось
дайджестРезультаты соцопроса на тему «Община и инфраструктура»
В Севастополе введен «особый режим» после дроновой атаки на энергообъекты
Верховный суд пересмотрит конфискацию автомобиля экс-полицейского из Днепра
Больше новостей