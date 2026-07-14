ЕС официально открыл шестой переговорный кластер по вступлению Украины

Европейский Союз открыл шестой переговорный кластер «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

22 июня 2026, 14:00 Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей «Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По ее словам, 14 июля стало «супервторником» для расширения Евросоюза – впервые за более чем два десятилетия в один день состоялись четыре конференции по вступлению стран-кандидатов.

«Наши четыре лидера гонки – Украина, Молдова, Албания и Черногория – все делают важные шаги вперед. Сегодня вместе с Украиной и Молдовой мы открываем кластер 6, который охватывает такие сферы, как оборона и безопасность, где аргументы в пользу их членства в ЕС являются особенно сильными», – сообщила еврокомиссар.

Как известно, кластер «Внешние отношения» охватывает вопросы общей политики безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в сфере развития.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка отметил, что открытие переговоров по этому кластеру подтверждает общий прогресс Украины в процессе вступления и все большую интеграцию в ЕС.

«Этот кластер отражает то, что уже является реальностью: Украина и Европейский Союз каждый день работают бок о бок в сферах внешней политики, безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в сфере развития. Мы движемся вперед на основе достижений и без исключений. Украина готова и ожидает скорейшего открытия всех остальных кластеров», – отметил Качка.

Напомним, 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

При этом, как сообщали СМИ, в июле Евросоюз сможет открыть максимум два кластера из переговоров о вступлении Украины. По данным СМИ, открытие направлений тормозит Венгрия.

10 июля стало известно, что послы стран Европейского Союза одобрили открытие для Украины шестого переговорного кластера «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

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