Верховный суд пересмотрит конфискацию автомобиля экс-полицейского из Днепра

Верховный суд рассмотрит жалобу на решение о конфискации автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2020 выпуска бывшего старшего оперативника Управления стратегических расследований в Днепропетровской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Александра Корнийчука и родной сестры его жены.

Такое решение 6 июля принял Кассационный гражданский суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, ВАКС конфисковал автомобиль бывшего оперативника Нацполиции из Днепра Александра Корнийчука и родной сестры его жены. По мнению прокурора САП, оперативник через свою тещу приобрел в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска стоимостью почти 2,22 млн грн. Как считает САП, именно в интересах Корнийчука и по его поручению был приобретен автомобиль. К тому же его теща не имела законных доходов для приобретения транспортного средства. Сам Корнийчук тоже не имел достаточно средств. В дальнейшем указанный автомобиль перерегистрировали на родную сестру жены полицейского Светлану Зелинскую. Апелляционная палата ВАКС это решение подтвердила.

«Открыть кассационное производство по делу по кассационной жалобе представителя (Корнийчука – ред.) на решение Высшего антикоррупционного суда от 16 марта 2026 года и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 18 мая 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, прокурор САП подал иск к начальнику отдела по контролю за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции Киева Юрию Неруху, в котором просил конфисковать автомобиль Volkswagen Touareg 2016 выпуска и квартиру в Киеве площадью почти 95 квадратных метра стоимостью 3,3 млн грн. По мнению прокурора, у жены полицейского не было законных доходов для приобретения этого имущества. На указанные активы наложен арест. Как известно, ВАКС признал необоснованными и конфисковал активы Неруха.

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