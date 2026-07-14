В «Дии» обновили правила верификации терминалов Starlink: что изменилось

В «Дии» обновили правила верификации терминалов Starlink для граждан и бизнеса. Изменения касаются перечня необходимых данных, порядка регистрации устройств и новых возможностей для удаления терминалов из реестра.

Об этом говорится на официальном сайте портала «Дия».

Как отмечается, новые правила предусматривают, что во время верификации пользователям необходимо указать KIT-номер и UTID терминала. При наличии также можно добавить Dish ID и номер учетной записи Starlink.

Для юридических лиц услуга доступна через портал «Дия». Отныне воспользоваться ею могут компании и обособленные подразделения, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре более года. Ранее требование составляло более одного месяца.

Для большинства компаний остается действующим лимит до 10 терминалов Starlink. В то же время для критически важных предприятий ограничения не применяются.

5 февраля 2026, 16:58 Падение Starlink: российская армия остается без связи Из-за верификации терминалов Starlink российская армия получила проблемы со связью на фронте.

Для физических лиц и ФОП верификация проходит через ЦНАП. Кроме того, верифицировать устройства можно и в отделениях «Укрпочты» и «Новой почты». Для этого необходимо предоставить KIT-номер и UTID и показать терминал сотруднику отделения.

Одним из главных изменений стало то, что теперь граждане должны показать все терминалы, которые регистрируют. Ранее одно устройство можно было оформить без его физического предъявления. Подать заявление также могут иностранцы с видом на временное или постоянное проживание в Украине.

Кроме того, в «Дии» добавили возможность удалять терминалы Starlink из реестра. Это пригодится в случаях продажи, потери устройства, прекращения его использования или ошибки во время регистрации. После удаления можно будет зарегистрировать другой терминал.

Для юридических лиц также стала доступна услуга получения выписки о зарегистрированных терминалах Starlink.

Напомним, в феврале в Украине ввели белый список терминалов Starlink для защиты связи и противодействия использованию системы россиянами.

Недавно в Пентагоне связали освобождение Украиной значительных территорий с отключением Starlink у россиян.

В то же время россия продолжает развивать собственный аналог спутникового интернета Starlink и уже вывела на орбиту первые спутники системы «Рассвет».

Кроме того, в Украине все чаще задерживают агентов рф, которые по заказу российских спецслужб регистрируют терминалы Starlink для незаконного использования военными государства-агрессора.

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