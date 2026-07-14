Россия ночью выпустила по Украине баллистику и более 130 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 14 июля российские войска выпустили по Украине баллистические ракеты Искандер-М, управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 135 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских целей

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 13 июля враг атаковал Украину 8 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (район пуска – воздушное пространство ВОТ АР Крым) и 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, барражирующими боеприпасами «Бандероль» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецкой области, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 25 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков на 10 локациях. Информация по двум баллистическим ракетам уточняется.

Напомним, в ночь против 14 июля российские войска в очередной раз атаковали Киев баллистикой.. В результате обстрела в столице зафиксировали повреждения зданий и пожары в двух районах города.

А вечером 13 июля российские оккупационные войска нанесли дроновый удар по одной из больниц Херсона, в результате чего пострадали как минимум 11 человек, семеро из них являются работниками медучреждения.

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