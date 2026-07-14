В россии перестали работать сайты Apple, Google и Samsung – СМИ

Жители российской федерации 14 июля потеряли доступ к четырем популярным сайтам. Россияне жалуются на сбой в работе Apple, Google, Samsung и GitHub.

Об этом массово пишут в соцсетях и российских медиа.

Отмечается, что эти сайты перестали открываться именно с российских IP-адресов. Ограничения заметили на разных операторах и провайдерах домашнего интернета.

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Пока неизвестно, является ли это целенаправленной блокировкой властями или сбоем в работе ограничивающих сервисов Роскомнадзора. Однако проблема наблюдается у большого количества пользователей.

По данным сервиса Downdetector, за последний час на работу Google поступило более 1000 жалоб, GitHub (крупнейшей в мире платформы для хостинга IT-проектов) – более 590, Apple – около 50. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сервисам из 18, 33 и 33 городов соответственно.

Чаще всего о проблемах с Google сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Московской и Саратовской областей. А среди пользователей Apple больше всего обращений поступает из Волгоградской, Новосибирской, Новгородской областей, а также Московской области и Забайкальского края.

Так, например, при попытке воспользоваться поисковой системой Google поисковая страница либо не загружается, либо работает с серьезными ошибками. Сайт Apple и GitHub открываются с большими задержками, нестабильно или вообще недоступны. Аналогичная ситуация и с сайтом Samsung.

Тем временем в Роскомнадзоре ситуацию до сих пор не прокомментировали.

Напомним, еще в марте в россии начали полностью блокировать Telegram. Также мессенджер перестал работать на временно оккупированных территориях Украины, несмотря на обещания не вводить такие ограничения в прифронтовых зонах.

А в ночь на вторник, 14 июля, короткие ссылки Telegram в доменной зоне .me перестали работать по всему миру из-за блокировки со стороны реестра в Черногории.

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