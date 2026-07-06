В СБС разоблачили чиновника, продававшего места в подразделении: Мадьяр раскрыл детали

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил о разоблачении чиновника группировки СБС, который, по данным внутренней безопасности, получил взятку в размере 2 тысяч долларов за трудоустройство военнослужащего в структуру.

Об этом Бровди написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники Управления собственной безопасности задокументировали факт получения неправомерной выгоды. Все собранные материалы и доказательства уже передали в Государственное бюро расследований, которое будет проводить дальнейшее расследование.

Командующий отметил, что Силы беспилотных систем активно расширяются, однако вместе с увеличением личного состава возникают и проблемы. По его словам, в структуре выявляют недобросовестных военнослужащих, в частности лиц с зависимостями, нарушителей дисциплины, а также тех, кто пытается заработать на службе или действует в интересах врага.

«Как оказалось, не без искателей легкой наживы и взяточников. В конце концов, Управление собственной ВБ без работы на время войны точно не останется, полиграфы дымят, цифра проверок трехзначная ежемесячно», – подчеркнул Бровди.

Он подчеркнул, что в Силах беспилотных систем действует принцип нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции, насилия, взяточничества и других злоупотреблений.

Также командующий призвал военнослужащих сообщать обо всех известных фактах нарушений. Речь идет, в частности, о вымогательстве денег, манипуляциях с боевыми выплатами, коррупции при закупках техники и беспилотников, незаконной продаже военного имущества или боеприпасов, взятках за трудоустройство или продвижение по службе, а также случаях буллинга, сексуальных домогательств и гендерно обусловленного насилия.

Напомним, ранее представители СБУ задокументировали четыре новые махинации для уклонения от мобилизации и призыва, среди которых была продажа «безопасных» должностей в тыловых частях ВСУ.

Кроме того, в Кропивницком совместными усилиями СБУ и ГБР была пресечена деятельность еще одного канала нелегального освобождения от службы. Правоохранители задержали руководителя ВВК и его сообщников, которые наладили сбыт фальшивых заключений о непригодности по «инвалидности».

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