СБС «выключили» 12 электроподстанций и ГРС оккупантов за 48 часов – Мадьяр

Бойцы Сил беспилотных систем ВС Украины поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях всего за последние 48 часов.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди в своем Телеграм-канале.

«Энергетический Оушен Крыма, версия Свободолюбивой Украинской Птицы. В течение 48 часов 1-2 июля выключили 12 электроподстанций и 1 ГРС на Юге ВОТ», – написал Бровди и добавил перечень пораженных объектов оккупантов.

В частности, СБС поражены:

▪️Электроподстанции ПС 35 кВ «Озерненская» и ПС 110 кВ «Карьерное», ПС 110 кВ на СЭС «Охотниково» и ПС 330 кВ «Западно-Крымская» в Карьерном в Крыму;

▪️Электроподстанции ПС 110 кВ «Родниково» в Аркадьевке, ПС 110/35 кВ «Выпасное» в Выпасном, ПС 220 кВ «Донузлав» в Крыловке, ПС 110 кВ «Митяево» в Митяево, ПС 220 кВ «Феодосийская» в Феодосии и ПС 110 кВ в Широком в Крыму;

▪️Электроподстанция (Старобешевская ТЭС) в Новом Свете в Донецкой области;

▪️Склад ГСМ в Мелитополе в Запорожской области;

▪️Газораспределительная станция в Айдаре и электроподстанция в Тимоново в Луганской области.

Напомним, недавно в Силах беспилотных систем ВСУ сообщили, что попали в 38 объектов в оккупированном Крыму. Среди достижений украинских защитников: Таврическая ТЭС, нефтебаза в Джанкое и электроподстанция в Симферополе.

А несколькими днями ранее у Мадьяра отчитались о еще одной «зажигательной ночи» в Крыму и заявили, что операторы отработали минимум 60 целей только middle strike.

Также командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди заявил, что в рамках кампании ударов БПЛА Украина планирует изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации уже в течение месяца.

Тем временем в ВСУ сообщили, что россияне на Юге столкнулись с нехваткой боеприпасов и горючего.

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