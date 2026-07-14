Рада предварительно поддержала законопроект о декриминализации порно

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Парламент поддержал в первом чтении законопроект, который предусматривает декриминализацию порно и усиление ответственности за детскую порнографию.
Фото: facebook/Руслан Стефанчук

Верховная Рада во вторник, 14 июля, поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает декриминализацию порно и усиление ответственности за изготовление и распространение детской порнографии.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

До 15 лет за решеткой: как в Украине хотят усилить наказание за детскую порнографию«Слово и дело» показывает, какие штрафы и сроки заключения предлагают в Раде за производство и сбыт порнографии несовершеннолетним в новом законопроекте о декриминализации порно.

За принятие документа проголосовал 231 депутат. Законопроект предусматривает декриминализацию изготовления, хранения, перевозки, пересылки, ввоза, сбыта и распространения порнографических материалов, если они предназначены исключительно для совершеннолетних лиц.

Вместе с тем, депутаты предлагают внести комплексные изменения в статьи 301-303 Уголовного кодекса Украины. В частности, существенно усиливается ответственность за:

  • изготовление, приобретение, хранение, сбыт и распространение детской порнографии, получение к ней доступа;

  • вовлечение несовершеннолетних в проституцию, сутенерство;

  • создание мест разврата и проведение зрелищ сексуального характера с участием детей.

Напомним, принять закон о декриминализации порнографии Раде рекомендовали ещё в конце декабря 2024 года.

Однако во время голосования 28 мая народные депутаты не смогли принять законопроект №12191 о декриминализации порно. Для положительного решения не хватило 20 голосов. После этого депутаты подготовили и зарегистрировали новый законопроект №15294.

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