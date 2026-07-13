ВАКС заочно осудил экснардепа Андрея Деркача за государственную измену

Высший антикоррупционный суд признал бывшего народного депутата Андрея Деркача виновным в государственной измене и незаконном обогащении. Экс-нардепа, который находится в россии, заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

11 августа 2025, 16:06 Подозрения без доказательства вины: сколько нардепов ІХ созыва все еще не признаны госпредателями Среди нардепов Рады ІХ созыва, которым сообщили о подозрении в госизмене, приговор суда получил только Илья Кива, убитый в рф. Нестор Шуфрич, Александр Дубинский, Александр Пономарев, Евгений Шевченко и другие пока остаются без судебного решения. Подробнее – на инфографике.

В понедельник, 13 июля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему народному депутату Украины III–IX созывов. Суд признал его виновным в государственной измене и незаконном обогащении.

По материалам дела, в 2020 году экс-нардеп получил 567 тысяч долларов от российского разведывательного органа за деятельность, направленную на подрыв национальной безопасности Украины. Речь идет, в частности, о дискредитации Украины на международной арене, ухудшении отношений со США, а также препятствовании евроатлантической и европейской интеграции государства.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, трехлетнего запрета занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также конфискации всего имущества, находящегося в его частной собственности. Важно, что приговор вступит в законную силу через 30 дней после провозглашения, если не будет обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть главного разведывательного управления россии, в состав которой входил нардеп Деркач, в июне 2022 года.

Приговором от 5 мая 2022 года экс-помощника Деркача приговорили к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Он пошел на сделку со следствием и раскрыл все детали касательно работы нардепа на россию и получения средств от государства-агрессора.

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