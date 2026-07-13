На границе с Молдовой временно приостановят движение на одном из пунктов пропуска

На пункте пропуска «Могилев-Подольский – Отач» на границе с Молдовой могут временно приостановить движение транспорта из-за ремонтных работ.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечается, ремонтные работы на молдавской стороне КПП начались сегодня, 13 июля, с 12:00. При этом ограничения на пропуск автомобилей могут продлиться до полного завершения ремонта.

В ГПСУ призывают водителей учесть эту информацию при планировании своих поездок и по возможности выбирать альтернативные пункты пересечения границы. Пограничники рекомендуют воспользоваться другими КПП: «Бронница – Унгурь» и «Сокиряны – Окница».

Напомним, в апреле в Украине расширили услугу бронирования времени пересечения границы для автобусов в системе «єЧерга» – она станет доступной на пунктах пропуска «Устилуг – Зосин» на границе с Польшей и «Сокиряны – Окница» на границе с Молдовой.

Кроме этого, этим летом планируется открытие нового пункта пропуска между Украиной и Румынией, что позволит разгрузить другие КПП между странами и значительно ускорит приграничное движение.

Ранее в ГПСУ рассказали, где самые маленькие очереди на пунктах пропуска и когда лучше всего пересекать границу в связи с летним ростом пассажиропотока.

Как известно, 28 июня на границе с Польшей образовались 12-часовые очереди на въезд в Украину.

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