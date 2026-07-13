В Украине запустили серийное производство сеткометов «Чипа» для перехвата FPV-дронов

Компания BlueBird Tech объявила о запуске серийного производства сеткометов «Чипа» – компактных средств для перехвата FPV-дронов на малой дистанции.

Об этом говорится в пресс-службе компании.

Ежемесячно предприятие планирует производить более 500 таких систем для нужд Сил обороны Украины, а также журналистов, волонтеров, работников критической инфраструктуры и гражданских, работающих в опасных районах.

Сеткомет «Чипа» выполнен в форм-факторе пистолета и предназначен для обезвреживания беспилотников с помощью специальной сетки. Эффективная дальность его работы составляет до 25 метров. После нажатия на спусковой крючок пиропатрон выбрасывает сетку, которая за 0,2 секунды раскрывается до размера 3×3 метра и запутывает винты дрона, лишая его возможности продолжать полет.

В BlueBird Tech отмечают, что в отличие от огнестрельного оружия, сеткомет не требует высокой точности прицеливания. Благодаря большой площади раскрытия сетки увеличивается вероятность успешного перехвата беспилотника, а само устройство не демаскирует позицию пользователя при применении.

Разработчики подчеркивают, что «Чипа» является средством последней линии обороны – его используют тогда, когда FPV-дрон уже находится на критически близком расстоянии и времени для других способов противодействия практически не остается. Подготовка устройства к использованию занимает всего несколько секунд: достаточно снять его с предохранителя, прицелиться и нажать на спусковой крючок.

Напомним, в июне стало известно, что российские захватчики получили прямое указание существенно увеличить количество ударов FPV-дронами по Запорожью. В частности, речь идет об атаках на гражданские объекты города.

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