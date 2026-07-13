Апелляция готова пересмотреть приговор экс-главе райсуда на Кировоградщине

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Апелляционная инстанция завершила подготовку к пересмотру приговора, объявленного бывшему главе райсуда.
скриншот «Слово и дело»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила на 29 июля заседание по рассмотрению жалобы на приговор, которым признали виновным в злоупотреблении влиянием бывшего председателя Александровского районного суда Кировоградской области Павла Ивченко и оштрафовали его на 93 500 грн.

Такое решение 6 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд признал виновным экс-председателя Александровского райсуда Павла Ивченко в злоупотреблении влиянием. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 93500 грн (максимальная сумма штрафа, предусмотренная статьей). Защитник обвиняемого и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали апелляционные жалобы на этот приговор.

_«Окончить подготовку к апелляционному разбирательству. Назначить апелляционное рассмотрение апелляционных жалоб на 29 июля 2026 года в 11:00 в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

По версии обвинения, судья требовал от гражданина денежные средства за влияние на принятие решения другим судьей одного из районных судов Кропивницкого относительно не привлечения лица к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В целях реализации умысла и влияния на судью, который должен рассматривать дело об административном нарушении, Ивченко привлек к совершению преступления помощников судей.

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