Румыния временно ограничила движение грузовиков из Украины через два пункта пропуска

Общество
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Румыния ввела временные ограничения на движение грузового транспорта через два ПП на границе с Украиной. Причиной стали сложные погодные условия.
Фото: ГПСУ

Власти Румынии ввели временные ограничения на движение грузового транспорта через пункты пропуска «Красноильск-Викову-де-Сус» и «Порубное-Сирет» на границе с Украиной. Причиной стали сложные погодные условия.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Планируется, что ограничения будут действовать по меньшей мере 29 и 30 июня 2026 года. В эти дни с 12:00 до 20:00 будет приостановлен пропуск грузовых транспортных средств на выезд из Украины. Кроме того, в этот период будет ограничено дальнейшее передвижение таких автомобилей по территории Румынии.

Ограничения распространяются на все грузовики, независимо от того, загружены они или пусты. Их продолжительность может быть скорректирована в зависимости от дальнейшего развития погодной ситуации.

«Просим учесть указанную информацию при планировании маршрутов и пересечении государственной границы», – подеркнули в ГТСУ.

Стоит отметить, что из-за аномальной жары в Киеве временно ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта. Решение принято, чтобы защитить дорожное покрытие от разрушения во время высоких температур.

Ожидается, что в Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода, местами температура воздуха поднимется до +38 °С. Однако уже ближе к выходным в страну начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и Балтии.

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Таможня В Румынии Граница Пункт пропуска Жара Грузовик
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