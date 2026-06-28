На границе с Польшей образовались 12-часовые очереди на въезд в Украину

На украинско-польской границе фиксируют значительные очереди на въезд в Украину. Кое-где время ожидания превышает 12 часов, что связано со увеличением пассажиропотока накануне выходных.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, очереди формируются как на украинской, так и на польской стороне из-за существенного роста количества людей, пересекающих государственную границу.

«На выходных пассажиропоток традиционно увеличивается еще больше, чем в будни. Вчера мы зафиксировали самый высокий показатель пересечения границы с начала июня – 141 тысячу граждан. При этом небольшое преимущество было именно на въезд в Украину», – отметил Демченко.

В ГПСУ призывают граждан учитывать возможные задержки при планировании поездок и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Ранее в ГПСУ называли участки, где очереди наименьшие, а также озвучили оптимальное время для пересечения границы.

Также сообщалось, что автобусное сообщение через пункт пропуска «Шегини – Медика» на украинско-польской границе летом 2026 года будет работать без ограничений, несмотря на проведение ремонтных работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.