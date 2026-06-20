На границе Украины с Молдовой завершили модернизацию четырех КПП: подробности

Общество
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В Одесской области обновили пункты пропуска Старокозаче – Тудора, Долинское – Чишмикиой, Лесное – Сеиц и Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга.
t.me/OleksiiKuleba

В Одесской области завершили модернизацию пограничных пунктов пропуска на границе с Молдовой «Старокозаче – Тудора», «Долинское – Чишмикиой», «Лесное – Сеиц» и «Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга». Также построена новая сервисная зона на трассе Одесса-Рени.

Об этом 20 июня сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram.

«На объектах обновлена инфраструктура, установлены новые модульные сооружения, резервные источники питания, современное освещение, инженерные сети, обустроены пешеходные зоны и улучшены условия работы пограничных и таможенных служб», – написал он.

Также завершено строительство современной сервисной зоны вблизи пункта пропуска «Рени – Джюрджюлешть» на трассе Одесса–Рени.

«Площадка рассчитана на 46 грузовиков и 13 легковых автомобилей. Здесь созданы комфортные условия для отдыха водителей, обустроено освещение, водоснабжение, водоотведение и безбарьерная инфраструктура», – добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Польша достигли соглашения о работе одного из самых загруженных КПП на границе. Также сообщалось, что с 15 июня на одном из пунктов пропуска с Польшей ограничили проезд автобусов.

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Украина Молдова Транспорт Граница Пункт пропуска КПП Алексей Кулеба
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