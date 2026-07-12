Ультраправая Ле Пен нарастила отрыв от конкурентов перед выборами во Франции – СМИ

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен укрепила свои позиции в президентской гонке после того, как апелляционный суд разрешил ей снова баллотироваться на пост главы государства.

Об этом пишет Bloomberg.

8 июля 2026, 05:00 Ультраправая Ле Пен заявила, что пойдет на выборы президента Франции в 2027 году Лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах, которые должны состояться в 2027 году. Апелляционный суд Парижа подтвердил ее вину, но сократил сроки запрета на участие в выборах.

По данным исследования Elabe для BFM TV и La Tribune Dimanche, если бы первый тур выборов состоялся в ближайшее воскресенье, Ле Пен набрала бы от 34% до 35,5% голосов. Это на три процентных пункта больше, чем в мартовском опросе.

Ближайшим конкурентом политика остается бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, которого в разных сценариях поддерживают до 19% избирателей. За ним идут лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон и еще один экс-глава правительства Габриэль Атталь.

Опрос также показал, что во втором туре президентских выборов Ле Пен опережает каждого из своих основных соперников.

Рейтинги Ле Пен выросли после решения апелляционного суда Парижа, который оставил в силе приговор в отношении политика по делу о нецелевом использовании средств Европейского Союза. В то же время суд сократил запрет на участие в выборах с пяти лет до 15 месяцев, срок которого уже истек. Это позволило Ле Пен официально объявить о намерении в третий раз подряд и в четвертый раз в целом баллотироваться на пост президента Франции.

Кроме этого, суд назначил ей один год тюремного заключения без реального отбывания наказания. При этом Ле Пен уже заявила, что будет обжаловать решение в высшей судебной инстанции Франции.

Президентские выборы во Франции должны состояться весной 2027 года: первый тур запланирован на апрель, а второй – на 2 мая.

Напомним, лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о своем намерении принимать участие в выборах президента Франции 2027 года.

В марте 2025 года политика и ее соратников признали виновными в нецелевом использовании более 4 миллионов евро Европарламента для финансирования зарплат партийных помощников. Ле Пен лично отвечает за сумму 474 тысячи евро.

Суд приговорил Ле Пен к четырем годам заключения: два года условно, а еще два – под домашним арестом с ношением электронного браслета.

Также ей выписали штраф в 100 тысяч евро и лишили права баллотироваться на государственные должности в течение следующих пяти лет.

Сама Ле Пен называла вердикт Парижского криминального суда «политическим решением», которое имеет целью не допустить ее к будущим президентским гонкам.

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