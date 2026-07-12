Олимпийский чемпион и нардеп Беленюк выиграл свой первый бой в ММА

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк успешно начал карьеру в смешанных единоборствах. В своем дебютном поединке по правилам ММА он досрочно победил опытного израильского бойца Хаима Гозали.

Об этом пишет «Суспільне.Спорт» и сообщается в Instagram Жана Беленюка.

Бой стал главным событием вечера лиги смешанных единоборств «Арена», который состоялся в киевском Дворце спорта. Уже с первых минут 35-летний Беленюк захватил инициативу и полностью контролировал ход поединка.

На четвертой минуте первого раунда команда 53-летнего Гозали решила прекратить бой, выбросив белое полотенце. Таким образом украинец одержал победу техническим нокаутом.

Для Беленюка этот поединок стал первым в карьере по правилам ММА и первым официальным выступлением после завершения профессиональной карьеры в греко-римской борьбе, которую он завершил после Олимпиады-2024.

Как известно, Жан Беленюк – олимпийский чемпион 2020 года, серебряный (2016) и бронзовый (2024) призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира (2015, 2019), трехкратный чемпион Европы (2014, 2016, 2019). Он является заслуженным мастером спорта и народным депутатом Украины.

Его соперник Хаим Гозали известен выступлениями в престижном ММА-промоушене Bellator. В последний раз израильский спортсмен выходил в октагон в апреле 2025 года, когда провел бой на голых кулаках на турнире Israel World Combat Championship.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик принял решение освободить свои чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и IBO.

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