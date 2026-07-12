Между Варшавой и Киевом планируют запустить новый ежедневный поезд: когда это может произойти

Польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity планирует уже в декабре 2026 года запустить новый ежедневный пассажирский поезд сообщением Варшава Западная – Киев Пассажирский.

Об этом пишет польский отраслевой портал Kolejowy Portal.

Запустить новый ежедневный поезд, который соединит Киев с Варшавой хотят в конце года.

Проект предусматривает, что маршрут будет работать как минимум пять лет – до декабря 2031 года. На территории Польши поезд будет использоваться только для международных перевозок, без возможности внутренних поездок.

Согласно обнародованным планам, поезд будет отправляться со станции Варшава Западная в 18:46 по местному времени. Далее он будет останавливаться, в частности, на станциях Варшава Центральная и Люблин Главный.

На приграничную станцию Дорогуск поезд будет прибывать в 22:00, а отправление в направлении Украины запланировано на 23:10.

В обратном направлении поезд будет прибывать в Дорогуск в 04:40, а на станцию Варшава Западная – в 09:14.

В то же время польские станции в направлении Киева будут работать только для посадки пассажиров, а на обратном маршруте – исключительно для высадки.

На данный момент проект еще не утвержден окончательно. После подачи заявки PKP Intercity польские органы начали официальную процедуру согласования нового международного маршрута.

Сейчас идет предусмотренный законодательством месячный срок, в течение которого заинтересованные стороны могут подать заявки на проверку экономической целесообразности запуска рейса. После завершения этой процедуры будет принято окончательное решение о начале курсирования нового поезда.

Напомним, ранее «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатье из-за высокого спроса на поездки в эти регионы.

Также с 28 июня, когда начал действовать летний график движения, УЗ увеличила количество детских вагонов в поездах – их стало 16 вместо 13.

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