Дания объявила о новом пакете помощи Украине на почти 600 миллионов евро

Оборонное ведомство Дании объявило о выделении нового, 30-го пакета военной помощи Украине, объемом в 4,4 млрд датских крон (приблизительно 590 млн евро). Деньги направят на дополнительное вооружение, боеприпасы и другое оборудование.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Дании на официальном сайте.

Из 4,4 миллиарда крон 1,3 миллиарда крон (174 млн евро) направят на «датскую модель», которая позволяет финансировать расходы Украины на закупки через собственную оборонную промышленность. Как отметили в ведомстве, это дало возможность укрепить способность Украины закупать большое количество беспилотников, артиллерийских систем и боеприпасов с короткими сроками поставки.

8 июня 2026, 16:26 Больше всего танков на вооружение ВСУ передали Польша, Нидерланды, Дания и Германия За годы вторжения Украина получила на вооружение более 900 различных типов танков от союзников. Каких именно и от кого больше всего – на инфографике.

Кроме того, дополнительные средства выделены на боеприпасы дальнобойной артиллерии, которые пользуются большим спросом.

«Дания непоколебимо поддерживает Украину. Борьба Украины за свободу – это также борьба Европы, и мы не можем позволить себе подвести украинцев сейчас, когда это важнее всего. В то же время мы также должны учиться у украинцев с точки зрения укрепления боевой мощи Дании, что было главной темой моей поездки в Украину», – отметил министр обороны Дании Йеппе Бруус.

Кроме этого Дания профинансирует учебные программы для ВСУ.

В Минобороны Дании подчеркнули, что страна остается одним из наиболее активных союзников Украины с 2022 года, и предоставила военную помощь в общей сложности примерно на 76,8 млрд крон (10,2 миллиарда евро).

«Сейчас на поле боя касательно Украины наблюдается новая динамика. Это не значит, что мы можем просто сидеть сложа руки. Наоборот, мы должны поддерживать Украину и усиливать давление на Россию, чтобы укрепить переговорную позицию Украины», – отметил, в свою очередь, глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

Напомним, накануне министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина усилит сотрудничество в сфере обороны с Данией. Страны договорились сфокусироваться на масштабировании Drone Deal и усилят антибаллистическое партнерство.

Также Украина заключила многомиллионный контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall на поставку дальнобойных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

А еще 30 июня Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E.

Между тем в Минобороны Украины сообщили, что запускают программу гарантированного обеспечения подразделений дронами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.