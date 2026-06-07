МАГАТЭ направит инспекторов к поврежденному хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне

Национальная безопасность
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Международное агентство по атомной энергии направит своих инспекторов к Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне после российской атаки беспилотником.
Скриншот с видео

Международное агентство по атомной энергии в ближайшее время направит своих инспекторов к Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне для оценки последствий российской атаки, которая произошла ночью 7 июня.

Об этом агентство сообщило на своей странице в соцсети X.

В МАГАТЭ отметили, что команда экспертов, работающая на Чернобыльской площадке, вскоре посетит объект для проверки масштаба повреждений, вызванных ударом.

По информации агентства, украинская сторона официально сообщила об атаке беспилотника на ядерный объект. В результате удара зафиксированы существенные повреждения здания приема отработанного топлива. В частности, повреждены фасад сооружения, окна и двери, а взрывная волна зацепила также соседние здания комплекса. В то же время, по данным Украины, радиационный фон на территории объекта остается в пределах установленных норм.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал событие «глубоко тревожным».

«Инцидент вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку произошел на объекте, где хранится значительное количество ядерных материалов, расположенных всего в нескольких метрах от здания, подвергшегося удару», – подчеркнул он.

Напомним, после удара на территории ядерного объекта возник пожар, но его уже ликвидировали.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига призвали международное общество отреагировать на российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на Киевщине.

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