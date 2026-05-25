Российские удары угрожают уникальной популяции диких животных в Чернобыльской зоне – The Times

Российская война против Украины создаёт новую угрозу для уникальной экосистемы Чернобыльской зоны, которая после аварии 1986 года превратилась в один из крупнейших природных заповедников Европы. Боевые действия, пожары и мины уже влияют на популяции диких животных и могут разрушить многолетний процесс восстановления природы.

Об этом пишет The Times.

Как известно, после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Чернобыльская зона отчуждения была полностью эвакуирована из-за риска радиоактивного загрязнения. Со временем территория, на которой исчезло постоянное человеческое присутствие, стала одним из самых известных примеров «неожиданного восстановления» дикой природы в Европе.

Как отмечается в исследовании, опубликованном Королевским обществом, в зоне сформировалась устойчивая экосистема, где обитают не менее 13 видов крупных млекопитающих. Среди них – волки, лоси, дикие кабаны, лисицы, европейские барсуки и другие виды, которые во многих регионах испытывают давление из-за деятельности человека.

Особое внимание учёные уделяют популяции лошадей Пржевальского – единственного вида настоящих диких лошадей в мире. Их завезли в зону в конце 1990-х годов в рамках природоохранного эксперимента. С тех пор популяция выросла с примерно двух десятков особей до более чем сотни, что свидетельствует об успешной адаптации вида к условиям полудикой среды.

Исследователи подчёркивают, что ключевым фактором восстановления природы стало именно исчезновение человека с территории. По их словам, когда уменьшается антропогенное давление, природные процессы быстро восстанавливают экологическое равновесие, а территории, которые ранее были сельскохозяйственными угодьями, постепенно зарастают лесом и формируют новые природные среды.

Впрочем, ситуация резко изменилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. После краткой оккупации Чернобыльской зоны боевые действия и военная активность в регионе создали новые риски для экосистемы.

Учёные сообщают о росте числа лесных пожаров, которые, по предположениям, могли быть вызваны падением или взрывами беспилотников. Также зафиксированы случаи гибели лошадей Пржевальского из-за минных ловушек, что представляет прямую угрозу для восстановленной популяции.

Кроме того, из-за опасности и ограниченного доступа исследователей к территории значительно затруднён мониторинг состояния дикой природы. Часть животных, по наблюдениям фотоловушек, начала менять свои ареалы и появляться ближе к населённым пунктам, что может свидетельствовать о нарушении устоявшихся экосистемных связей.

Исследователи предупреждают, что война превращает когда-то уникальный природный заповедник в зону повышенного риска, и это может иметь долгосрочные последствия для биоразнообразия, которое формировалось там более трёх десятилетий после катастрофы.

Напомним, недавно в зоне отчуждения Чернобыля были снова зафиксированы пожары после российской атаки беспилотниками, которые произошли сразу после недавнего тушения масштабного возгорания.

Прошлый масштабный пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения вспыхнул 8 мая. Из-за сильного ветра горели лесные насаждения на территории площадью более 1200 гектаров.

