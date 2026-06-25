Киев оказался под ракетной атакой: выяснились подробности о последствиях обстрела

Национальная безопасность
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В Киеве во время ракетной атаки вечером 25 июня прогремели взрывы. В Дарницком районе из-за падения обломков возник пожар на складах, пострадали два человека. Силы ПВО работали по вражеской цели.
фото: ГСЧС

Вечером 25 июня Киев оказался под ракетным обстрелом. Пострадали два человека, а в одном из районов города загорелись складские помещения.

О последствиях сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Выяснилось, что в результате ракетной атаки на Киев вечером 25 июня пострадали два человека. Обоим раненым медики оказали помощь на месте.

Известно, что в Дарницком районе обломки баллистической ракеты упали на открытой территории. На место происшествия отправились экстренные службы. Впоследствии стало известно о возгорании складского помещения в том же районе.

По информации ГСЧС, в результате вражеского удара загорелись складские здания, спасатели продолжают ликвидацию пожара.

Напомним, ранее россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Купянского района Харьковской области. В результате атак один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Также вражеские войска трижды прицельно ударили по локомотивам «Укрзализныци» в Запорожской и Сумской областях. В результате третьей атаки погиб помощник машиниста.

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Киев Пожар Атака Обстрел
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