Всемирный банк выделит Украине почти 3,4 миллиарда долларов: на что направят средства

Всемирный банк утвердил масштабную программу финансовой поддержки Украины объемом в $3,39 млрд. Эти деньги Совет директоров хочет направить на поддержку реформ, привлечение частных инвестиций и создание рабочих мест.

Как объяснили в релизе организации, это поможет углубить экономическую интеграцию Украины с Европейским Союзом.

«Эта первая операция в рамках серии из двух программ политики развития обеспечит финансирование на общую сумму в $3,39 млрд», – говорится в пресс-релизе банка.

10 февраля 2026, 16:17 Кто из союзников больше всего профинансировал госбюджет Украины Чьими деньгами наполняют бюджет Украины в годы полномасштабной войны и как изменились объемы финансирования – на инфографике Слово и дело.

В целом финансирование в рамках программы политики развития (DPO) «Рабочие места в Украине и рост частного сектора» предусматривает заём Всемирного банка на $1,04 млрд, обеспеченный поддержкой Японии и гарантиями Великобритании, а также грант в размере $2,35 млрд от фонда F.O.R.T.I.S.

«Несмотря на чрезвычайно сложные условия, Украина неуклонно продвигается в реализации своей программы реформ, создавая условия для частных инвестиций и создания рабочих мест, а также последовательно укрепляя рынки и институты для реализации своего стремления к вступлению в Европейский Союз», – отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

Эта программа будет способствовать восстановлению Украины и предусматривает поддержку реформ, направленных на привлечение частных инвестиций. Всего будут задействованы три направления.

В рамках первого – создадут условия для привлечения частных инвестиций. Это предусматривает обновление правил публично-частного партнерства, расширение финансирования для малого и среднего бизнеса и продолжение приватизации.

Второе направление позволит привлекать квалифицированных работников через модернизацию жилищной политики, поддержку ветеранского бизнеса, более широкое участие женщин на рынке труда и развитие необходимых навыков.

Третье предусматривает углубление интеграции с рынком ЕС: повысит прозрачность аграрной поддержки, усилит сотрудничество в энергетике и согласует экологические стандарты.

DPO (Development Policy Operation) – Программа политики развития от Всемирного банка. Это инструмент прямой бюджетной поддержки, по которому Украина получает средства на покрытие дефицита госбюджета и финансирование социальных нужд в обмен на структурные и институциональные реформы. Программа работает сериями: в рамках серии «Основы роста» (Growth Foundations) в 2024 году Украина привлекла более $3,5 млрд.

Напомним, накануне стало известно, что Украина получит 236 млн евро от Всемирного банка для поддержки государственного бюджета и финансирования социальных расходов.

А несколько дней назад Банк развития Совета Европы одобрил два новых проекта финансовой поддержки Украины на общую сумму 140 млн евро. Деньги будут направлены на обеспечение ветеранов войны доступным жильем и жилищную поддержку внутренне перемещенных лиц.

Также мы сообщали, что Украина получила седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы поддержки Ukraine Facility. На счета правительства поступило 2,8 миллиарда евро.

Тем временем Нацбанк Украины обновил макроэкономический прогноз и представил обновленную оценку состояния экономики в Инфляционном отчете за апрель 2026 года.

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