Свириденко объявила о подписании соглашения с Всемирным банком почти на $3,4 млрд

В четверг, 25 июня, Украина и Всемирный банк подписали соглашение на $3,39 млрд. Соответствующие средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование госбюджета.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

10 февраля 2026, 16:17 Кто из союзников больше всего профинансировал госбюджет Украины Чьими деньгами наполняют бюджет Украины в годы полномасштабной войны и как изменились объемы финансирования – на инфографике Слово и дело.

Как отмечается, пакет договоренностей был подписан в рамках Первой Программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO).

Согласно словам Свириденко, соглашение предусматривает предоставление $1,04 млрд займа на политику развития, из которых $500 млн обеспечены гарантией Великобритании, еще $540 млн – гарантией Японии. Также $2,35 млрд поступят в виде грантового финансирования от фонда F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Премьер уточнила, что привлечение помощи стало результатом выполнения Украиной ряда условий, в частности принятия 13 законов и 7 подзаконных актов. В частности, это решение касается сфер: публичных закупок, интеграции энергорынка с ЕС, развития агросектора, поддержки ветеранского предпринимательства, а также жилищной политики и дошкольного образования.

Свириденко отмечает, что полученные средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и финансирование приоритетных расходов государственного бюджету. Отдельно премьер-министр и президент Всемирного банка Аджай Банга обсудили следующий этап партнерства.

«Работаем вместе над концепцией «Экономики будущего» – долгосрочной стратегией, которая должна определить, какой будет украинская экономика после завершения войны. Среди приоритетов также – современная жилищная политика», – добавила она.

Как известно, накануне сообщалось, что Всемирный банк утвердил масштабную программу финансовой поддержки Украины объемом в $3,39 млрд. Эти деньги Совет директоров хочет направить на поддержку реформ, привлечение частных инвестиций и создание рабочих мест.

Напомним, также стало известно, что Украина получит 236 млн евро от Всемирного банка для поддержки государственного бюджета и финансирования социальных расходов.

А несколько дней назад Банк развития Совета Европы одобрил два новых проекта финансовой поддержки Украины на общую сумму 140 млн евро. Деньги будут направлены на обеспечение ветеранов войны доступным жильем и жилищную поддержку внутренне перемещенных лиц.

Также мы сообщали, что Украина получила седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы поддержки Ukraine Facility. На счета правительства поступило 2,8 миллиарда евро.

Между тем Нацбанк Украины обновил макроэкономический прогноз и представил обновленную оценку состояния экономики в Инфляционном отчете за апрель 2026 года.

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