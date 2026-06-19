БРСЕ одобрил два новых займа для Украины на 140 млн евро: на что направят средства

Банк развития Совета Европы одобрил два новых проекта финансовой поддержки Украины на общую сумму 140 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.

10 февраля 2026, 16:17 Кто из союзников больше всего профинансировал госбюджет Украины Чьими деньгами наполняют бюджет Украины в годы полномасштабной войны и как изменились объемы финансирования – на инфографике Слово и дело.

Согласно решению БРСЭ, займ в размере 60 млн евро будет направлено на обеспечение ветеранов войны доступным жильем.

Еще один займ, на 80 млн евро, Украина получит для реализации программ жилищной поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

«Обеспечение жильем ветеранов войны и внутри перемещенных лиц остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Новые программы позволят тысячам украинских семей получить доступ к собственному жилью и будут способствовать социальной интеграции граждан, наиболее пострадавших от последствий войны», – заявила представитель Украины в БРСЕ Ольга Зыкова.

В Минфине добавили, с момента вступления Украины в Банк развития Совета Европы в 2023 году финансовое учреждение уже одобрило более 810 млн евро на поддержку жилищного сектора, здравоохранения и других социально важных направлений.

Напомним, 10 июня в государственный бюджет поступило 236 млн евро в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Финансирование будет направлено на покрытие приоритетных социальных расходов.

А 8 июня Украина получила седьмой транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы поддержки Ukraine Facility. На счета правительства поступило 2,8 миллиарда евро.

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