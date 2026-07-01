Украина получила от Всемирного банка почти 600 млн долларов: на что направят

В государственный бюджет Украины поступило почти 600 млн долларов США в рамках программы Всемирного банка SPIRIT. Средства будут направлены на финансирование социальных выплат для наиболее уязвимых категорий населения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

10 февраля 2026, 16:17 Кто из союзников больше всего профинансировал госбюджет Украины Чьими деньгами наполняют бюджет Украины в годы полномасштабной войны и как изменились объемы финансирования – на инфографике Слово и дело.

Транш состоит из двух частей: 300 млн долларов предоставлено при поддержке гарантий Японии, еще 298,75 млн долларов – при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании.

«Проект охватит более 1 миллиона украинцев, нуждающихся в социальной поддержке», – написала премьер.

Средства пойдут на финансирование 18 видов государственных выплат, среди которых помощь семьям с детьми, детям с тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, лицам с инвалидностью, многодетным семьям, а также компенсация по программе «муниципальная годового возраста и реализация программы «єЯсла».

Свириденко добавила, что для привлечения средств правительство выполнило все предусмотренные условиями проекта обязательства.

Напомним, в четверг, 25 июня, Украина и Всемирный банк подписали соглашение на $3,39 млрд. Соответствующие средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование госбюджета.

Стоит также отметить, что до этого Банк развития Совета Европы одобрил два новых проекта финансовой поддержки Украины на общую сумму 140 млн евро. Деньги будут направлены на обеспечение ветеранов войны доступным жильем и жилищную поддержку внутренне перемещенных лиц.

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