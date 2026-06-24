Московский НПЗ после атак Сил обороны остановился до 2027 года – СМИ

Московский нефтеперерабатывающий завод после ряда точных ударов украинскими дронами не будет работать как минимум до конца года.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

НПЗ получил значительные повреждения в результате атак Сил обороны Украины, поэтому на ремонт понадобится длительный период.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

«На ремонт понадобится минимум полгода», – отметило один из источников о повреждениях Московского нефтеперерабатывающего завода.

«Газпромнефть», которая эксплуатирует завод, на запрос издания о комментарии не ответила.

Как известно, нефтеперерабатывающий завод расположен на южной окраине российской столицы. Он является крупнейшим поставщиком топлива в Московскую область. В 2024 году Московский НПЗ переработал 11,6 млн тонн нефти, произведя 2,9 млн тонн бензина и 3,2 млн тонн дизельного топлива.

В июне 2026 года он уже дважды подвергся ударам украинских беспилотников, что заставило его остановить работу.

Эта ситуация, между прочим, осложняет усилия россии по преодолению дефицита топлива в стране. Поэтому власти рф рассматривают возможность запрета экспорта дизтоплива и обсуждают субсидии на импортное топливо для сдерживания цен. Об этом на днях сообщал вице-премьер рф Александр Новак.

Ранее мы сообщали, что россия потеряла четверть производства бензина из-за украинских атак.

Также СМИ писали, что россия впервые за долгое время готовится к импорту топлива морским путем на фоне дефицита бензина.

А 1 июня российская федерация официально объявила о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, чтобы предотвратить дефицит и стабилизировать ситуацию на рынке.

Кроме этого мы сообщали, что в россии пытаются смягчить последствия роста цен на бензин и дефицита топлива. Однако часть автозаправочных сетей вынуждена повышать цены, чтобы избежать убытков.

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