Во Львове задержали российского агента, который готовил подрыв на оборонном предприятии

Национальная безопасность
Читати українською
СБУ задержала во Львове агента рф, который планировал диверсию и поджог на оборонном предприятии, маскируя его под техническую аварию.
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который планировал диверсию на одном из оборонных предприятий в западной Украине.

Об этом сообщает СБУ.

От суток до 3 лет: как быстро находят корректировщиков и исполнителей кровавых терактов рфКак быстро находят корректировщики и исполнители кровавых терактов россии – на инфографике Слово и дело.

По данным следствия, злоумышленник пытался организовать поджог производственного цеха, замаскировав его под короткое замыкание во время работы оборудования. Последующее возгорание, по его плану, должно было вызвать взрывы и масштабный пожар на территории предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Контрразведка СБУ установила, что агент был завербован российскими спецслужбами и действовал по их заданию. Кураторы контактировали с ним через брата, который находится за границей и сотрудничает с РФ. По указанию российских спецслужб фигурант устроился разнорабочим на предприятие, чтобы получить доступ к объекту.

После этого он получил детальные инструкции по организации диверсии, в частности поджога производственных секций. Правоохранители задержали его непосредственно во время попытки реализации плана.

Во время обысков изъяты доказательства подготовки диверсии и личные вещи задержанного. Ему сообщено о подозрении по статье о диверсии, совершённой по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей, дело передано в суд. Также заочно объявлено подозрение его брату, который скрывается за границей.

Обоим грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины сорвали попытку теракта в центре Киева, которую готовили двое агентов ФСБ РФ. В частности, злоумышленницы планировали покушение на военного Вооружённых сил Украины.

А ранее правоохранители задержали агента российской ФСБ, которого подозревают в подготовке серии терактов в центре Харькова. Для этого злоумышленник изготовил 12 кг взрывчатки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
СБУ Львов Теракт Предприятие Война с Россией Подрыв Война в Украине Агент россии
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако
инфографикаКак изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 года
Во Львове задержали российского агента, который готовил подрыв на оборонном предприятии
Из администраций оккупированного Крыма срочно вывозят технику и документы – партизаны
США предупредили Польшу, что россия готовит вооружённую провокацию в ближайшие месяцы – СМИ
Выдают себя за СБУ: спецслужбы рф массово вызывают на фейковые допросы украинцев
Антикоррупционный суд отказался закрыть дело нардепа Шевченко
статьяНаказание «кнопкодавов», запрет на прогулы, народное вето: как выполняет обещания Руслан Стефанчук
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2500 человек
Премьер-министр Молдовы объявил об отставке
Больше новостей