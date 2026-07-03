Во Львове задержали российского агента, который готовил подрыв на оборонном предприятии

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который планировал диверсию на одном из оборонных предприятий в западной Украине.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, злоумышленник пытался организовать поджог производственного цеха, замаскировав его под короткое замыкание во время работы оборудования. Последующее возгорание, по его плану, должно было вызвать взрывы и масштабный пожар на территории предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Контрразведка СБУ установила, что агент был завербован российскими спецслужбами и действовал по их заданию. Кураторы контактировали с ним через брата, который находится за границей и сотрудничает с РФ. По указанию российских спецслужб фигурант устроился разнорабочим на предприятие, чтобы получить доступ к объекту.
После этого он получил детальные инструкции по организации диверсии, в частности поджога производственных секций. Правоохранители задержали его непосредственно во время попытки реализации плана.
Во время обысков изъяты доказательства подготовки диверсии и личные вещи задержанного. Ему сообщено о подозрении по статье о диверсии, совершённой по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей, дело передано в суд. Также заочно объявлено подозрение его брату, который скрывается за границей.
Обоим грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины сорвали попытку теракта в центре Киева, которую готовили двое агентов ФСБ РФ. В частности, злоумышленницы планировали покушение на военного Вооружённых сил Украины.
А ранее правоохранители задержали агента российской ФСБ, которого подозревают в подготовке серии терактов в центре Харькова. Для этого злоумышленник изготовил 12 кг взрывчатки.
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