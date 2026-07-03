Во Львове задержали российского агента, который готовил подрыв на оборонном предприятии

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который планировал диверсию на одном из оборонных предприятий в западной Украине.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, злоумышленник пытался организовать поджог производственного цеха, замаскировав его под короткое замыкание во время работы оборудования. Последующее возгорание, по его плану, должно было вызвать взрывы и масштабный пожар на территории предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Контрразведка СБУ установила, что агент был завербован российскими спецслужбами и действовал по их заданию. Кураторы контактировали с ним через брата, который находится за границей и сотрудничает с РФ. По указанию российских спецслужб фигурант устроился разнорабочим на предприятие, чтобы получить доступ к объекту.

После этого он получил детальные инструкции по организации диверсии, в частности поджога производственных секций. Правоохранители задержали его непосредственно во время попытки реализации плана.

Во время обысков изъяты доказательства подготовки диверсии и личные вещи задержанного. Ему сообщено о подозрении по статье о диверсии, совершённой по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей, дело передано в суд. Также заочно объявлено подозрение его брату, который скрывается за границей.

Обоим грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины сорвали попытку теракта в центре Киева, которую готовили двое агентов ФСБ РФ. В частности, злоумышленницы планировали покушение на военного Вооружённых сил Украины.

А ранее правоохранители задержали агента российской ФСБ, которого подозревают в подготовке серии терактов в центре Харькова. Для этого злоумышленник изготовил 12 кг взрывчатки.

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