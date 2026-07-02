СБУ задержала агента россиян в одной из ведущих академий Минобороны

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала доцента научного центра ведущей военной академии Минобороны, который оказался российским «кротом».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

25 июня 2026, 12:09 Депутаты, министры и мэры: кого из чиновников заподозрили в госизмене после начала большой войны «Слово и дело» показывает на инфографике действующих и бывших чиновников высшего и среднего звена, которым объявили подозрения в государственной измене или коллаборационной деятельности после 24 февраля 2022 года.

«Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и руководства военной академии сорвала новую попытку рашистов завладеть новейшими разработками Украины в сфере беспилотных технологий», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате действий на опережение задержали агента российской военной разведки (ГРУ), который шпионил для врага в одной из ведущих академий Минобороны Украины.

По данным следствия, «кротом» вражеской спецслужбы оказался доцент научного центра. По заказу российского ГРУ агент копировал и пересылал куратору из россии проектную документацию о новейших ударных дронах Сил обороны.

«Также чиновник безосновательно признавал неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертную оценку своих тактико-технических характеристик. Для этого он готовил «негативные» выводы на тестовые проекты беспилотных и роботизированных систем, которые якобы не пригодны к использованию в боевых условиях», – говорится в заявлении спецслужбы.

При этом военная контрразведка СБУ документировала каждый шаг фигуранта, использовав «крота» для дезинформирования врага, и предотвратила передачу россиянам секретных разработок украинской оборонки.

«На финальном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали агента с «поличным» в его рабочем кабинете, когда он пытался отправить куратору из рф новые документы. Установлено, что доцент был завербован российскими спецслужбами через своего знакомого из рф. В обмен на выполнение агентурных задач фигурант надеялся на «должность» в оккупационной администрации рф», – пишет пресс-служба.

Сообщается, что во время обыска у задержанного обнаружили два мобильных телефона и компьютерную технику, которые он использовал для законспирированной связи с российским ГРУ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Фигурант находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как известно, недавно бывшего начальника штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру признали виновным в государственной измене в условиях военного положения за сотрудничество с ФСБ рф. Экс-полковник приговорен к пожизненному лишению свободы.

Напомним, на днях в Киеве был задержан «экс-министр» оккупационного правительства Крыма.

Также на инфографике «Слово и дело» – кого из должностных лиц заподозрили в госизмене после начала большой войны.

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