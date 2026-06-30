В Одессе задержали агента ФСБ, который передавал оккупантам локации Сил обороны

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Одессе агента фсб, который собирал для российских спецслужб информацию о расположении украинских военных объектов и передавал ее оккупантам.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, задержанный местный житель попал в поле зрения российских спецслужб из-за публикаций в поддержку кремлевского режима и вооруженных формирований рф в Telegram-каналах. После вербовки он начал собирать данные о местах дислокации Сил обороны в Одессе и области.
Агент объезжал местность на автомобиле, фиксировал расположение военных объектов и передавал информацию своему куратору из фсб через мессенджеры. Среди приоритетных целей врага были позиции украинской ПВО и логистические склады ВСУ на юге Украины.
Также, по информации СБУ, мужчина передал российской спецслужбе персональные данные депутата местного совета и военнослужащего Нацгвардии Украины, которых знал лично, как потенциальные цели для ликвидации.
Кроме этого, задержанный пытался способствовать дестабилизации ситуации в регионе — он инициировал перед куратором вопрос передачи огнестрельного оружия для провокаций и распространения панических настроений среди населения.
Во время обысков у него изъяли три телефона с доказательствами сотрудничества с фсб. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины, призывах к насильственному изменению власти и оправдании вооруженной агрессии рф.
Сейчас подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, накануне сотрудники Службы безопасности Украины сорвали попытку теракта в центре Киева, которую готовили двое агентов ФСБ рф. В частности, злоумышленницы планировали покушение на военнослужащего Вооруженных Сил Украины.
Также контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области мужчину, который по заданию российских спецслужб отслеживал позиции украинских артиллеристов и корректировал атаки врага по бойцам.
А в Днепре схватили российскую агентку-корректировщицу, которая помогала оккупантам готовить ракетно-дроновые атаки по городу.
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